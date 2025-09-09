Detienen a chofer de autobús que se accidento con tren en Edomex

El chofer del autobús que la mañana de este lunes fue embestido por un tren en la carretera Atlacomulco-Maravatío fue detenido por autoridades del Estado de México, luego del accidente que dejó entre ocho y diez personas muertas y más de 40 lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría intentado cruzar las vías en un tramo sin barreras, lo que provocó que la pesada unidad quedara directamente en la trayectoria del convoy ferroviario. Tras el percance, el operador abandonó el lugar, pero fue localizado más tarde por elementos de seguridad.

El impacto del tren contra el autobús de dos pisos ocasionó severos daños en la parte superior del vehículo, donde viajaban varias de las víctimas fatales. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que ocurrió el choque.

Autoridades informaron que el chofer sería ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. La investigación se centra en establecer si incurrió en una imprudencia al intentar ganarle el paso al tren.

Equipos de emergencia, entre ellos Cruz Roja, SUEM y Protección Civil, atendieron a más de 40 heridos que fueron trasladados a hospitales de la región. Las víctimas mortales se encontraban principalmente en el nivel superior de la unidad.

La empresa Canadian Pacific Kansas City, propietaria del tren involucrado, aseguró que coopera con las autoridades en el peritaje técnico y ofreció apoyo para esclarecer las circunstancias del siniestro.