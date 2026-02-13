Detienen a cuatro personas tras ataque armado cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas

Un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Villanueva, Zacatecas, resultó en la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a un ataque armado registrado en las inmediaciones del rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves, activando de inmediato el Código Rojo en la región para dar con los responsables de las detonaciones.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano interceptaron a los sospechosos tras una persecución en los caminos aledaños a la propiedad de los intérpretes Pepe y Ángela Aguilar. A los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cargadores y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades locales aclararon que el ataque no fue dirigido directamente contra la finca o los miembros de la familia, sino que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados en la zona periférica. Hasta el momento, no se reportan heridos civiles ni daños estructurales en el rancho emblemático. La vigilancia en los accesos a Villanueva se ha reforzado para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes de la zona.

Contexto de seguridad en la región

El municipio de Villanueva ha sido escenario de diversos operativos en los últimos meses debido a la presencia de grupos delictivos que utilizan las brechas rurales para el trasiego de artículos ilícitos. La captura de estos cuatro individuos es considerada por las autoridades como un avance en la desarticulación de células generadoras de violencia que operan en los límites con el estado de Aguascalientes.

Por su parte, la familia Aguilar no ha emitido declaraciones oficiales respecto al incidente, ya que, según fuentes cercanas, no se encontraban en la propiedad al momento de los hechos. El rancho “El Soyate” es un sitio de gran valor histórico y sentimental para la región, al ser el lugar de descanso del fallecido Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

