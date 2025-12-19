Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Fuerzas federales detuvieron en Jalisco a Armando “N”, conocido como Delta 1, presunto operador y líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ligado a homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La detención del Delta 1 se realizó este 19 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, como parte de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Armando “N”, alias Delta 1, era considerado uno de los mandos del CJNG con presencia en varios municipios de Jalisco y con papel relevante en la expansión del grupo criminal en Michoacán, de acuerdo con autoridades.

Las fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de reaprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en el marco del operativo que culminó con su arresto.

Desmantelamiento de laboratorio en Durango

En simultáneo con la detención del Delta 1, personal del gabinete de seguridad desmanteló un laboratorio clandestino en el estado de Durango, utilizado para la producción de drogas sintéticas.

En el lugar fueron asegurados reactores, destiladores, maquinaria, utensilios, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas, según el reporte oficial.

García Harfuch destacó que las acciones en Jalisco y Durango forman parte de las estrategias nacionales para desarticular estructuras del crimen organizado, especialmente aquellas vinculadas al CJNG, uno de los grupos con mayor actividad delictiva en el occidente del país.

La detención del Delta 1 se suma a una serie de operativos que han buscado debilitar la operación de células criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, con el objetivo de reducir la violencia y contener el trasiego de estupefacientes desde territorio mexicano hacia el extranjero.