Viernes 13 de Febrero, 2026
Seguridad

Detienen a dos jóvenes con droga en patrullajes de la colonia Calafia en La Paz

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur informó la detención de dos jóvenes con 50 envoltorios de presunta cocaína y marihuana en la colonia Calafia, en La Paz.
13 febrero, 2026
IMG: SSP BCS

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur informó sobre la detención de dos hombres en posesión de presunta droga durante patrullajes de vigilancia realizados esta semana en la colonia Calafia, en La Paz.

De acuerdo con la dependencia estatal, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a quienes fueron identificados como Jesús y Francisco, ambos de 23 años de edad, luego de localizar en el vehículo en el que viajaban 50 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína, así como dos envoltorios más con hierba verde, al parecer marihuana.

Tras el hallazgo, los jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se determine su situación jurídica por su probable relación con delitos contra la salud.

Como contexto, autoridades de seguridad en la entidad han señalado que entre las sustancias que con mayor frecuencia se detectan en detenciones y puestas a disposición se encuentran la cannabis sativa, el clorhidrato de metanfetamina y el clorhidrato de cocaína, drogas comúnmente asociadas a este tipo de ilícitos en el estado.

La corporación reiteró que los patrullajes preventivos continúan en distintos puntos del municipio como parte de las acciones orientadas a inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad de la población.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCSSecretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur
