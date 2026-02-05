Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 4 de Febrero, 2026
Detienen en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Puebla, por presunta extorsión

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se detuvo a Gerardo N, señalado por cometer el delito de extorsión agravada
4 febrero, 2026
La Fiscalía General del Estado de Puebla, en una operación conjunta con autoridades de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión contra Gerardo N, quien se desempeñó como expresidente municipal de Cuautempan, Puebla. El exfuncionario es investigado por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Según las investigaciones realizadas en el estado de Puebla, los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando el hoy detenido aún ostentaba el cargo de primer edil.

De acuerdo con el expediente, la víctima fue citada en un domicilio particular donde presuntamente fue amagada con un arma de fuego por el entonces alcalde. En el lugar, se le exigió la entrega de una camioneta de lujo y 300 mil pesos en efectivo bajo amenazas de dañar a su familia. Días después, el afectado habría sido forzado a subir a una patrulla oficial para ser trasladado a la casa de Gerardo N, donde fue obligado a entregar un segundo vehículo bajo presión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detalló que el exservidor público presuntamente obligó a la persona afectada a firmar contratos de compraventa simulados por un monto total de un millón de pesos. Tras el seguimiento del caso, el probable responsable fue ubicado en la calle Petra Márquez, en la colonia Mirasol de Tlaxcala, donde se procedió a su captura.

Gerardo N pertenece a una familia con historia política en la región, pues su padre también gobernó Cuautempan en dos periodos distintos. En mayo de 2025, el ahora detenido había solicitado una licencia para separarse de su cargo. Tras su detención en territorio de Tlaxcala, fue trasladado de inmediato para quedar a disposición del Juez de Control en el estado de Puebla, quien determinará su situación jurídica por el uso de una patrulla oficial y un arma de fuego en los actos señalados.

