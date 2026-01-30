Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 29 de Enero, 2026
Seguridad

Detienen exalcalde por peculado en Michoacán

Michoacán registra arrestos por desvío millonario; exfuncionarios de Copándaro enfrentan proceso por uso irregular de recursos públicos
29 enero, 2026
Michoacán; detienen exalcalde por peculado

Se confirmaron  acciones anticorrupción en el estado de Michoacán luego de que autoridades estatales ejecutaran órdenes de aprehensión contra exfuncionarios municipales; el caso  se centra en presuntas irregularidades cometidas en Copándaro durante una administración pasada, con afectaciones directas a obras públicas.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupció informó la detención de Francisco Javier “N”, ex presidente municipal de Copándaro, por su probable responsabilidad en un delito de peculado relacionado con recursos destinados a infraestructura hidráulica.

Junto al exalcalde fue arrestada Sandra “N”, exdirectora de Obras Públicas, señalada como presunta coautora de las conductas investigadas. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.

Las indagatorias ministeriales establecen que los hechos se remontan a 2010, dentro del periodo de gobierno 2008–2011, cuando se desviaron más de 6.4 millones de pesos del erario. Dichos recursos estaban asignados a proyectos de rehabilitación y mejora del sistema de agua potable municipal.

Según la carpeta de investigación, el daño patrimonial deriva del uso irregular de recursos públicos, al no haberse aplicado los fondos conforme a su finalidad. Esta situación motivó la emisión y ejecución de las órdenes de aprehensión por parte de la fiscalía anticorrupción.

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

