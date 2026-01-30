Detienen exalcalde por peculado en Michoacán

Se confirmaron acciones anticorrupción en el estado de Michoacán luego de que autoridades estatales ejecutaran órdenes de aprehensión contra exfuncionarios municipales; el caso se centra en presuntas irregularidades cometidas en Copándaro durante una administración pasada, con afectaciones directas a obras públicas.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupció informó la detención de Francisco Javier “N”, ex presidente municipal de Copándaro, por su probable responsabilidad en un delito de peculado relacionado con recursos destinados a infraestructura hidráulica.

Junto al exalcalde fue arrestada Sandra “N”, exdirectora de Obras Públicas, señalada como presunta coautora de las conductas investigadas. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.

Las indagatorias ministeriales establecen que los hechos se remontan a 2010, dentro del periodo de gobierno 2008–2011, cuando se desviaron más de 6.4 millones de pesos del erario. Dichos recursos estaban asignados a proyectos de rehabilitación y mejora del sistema de agua potable municipal.

Según la carpeta de investigación, el daño patrimonial deriva del uso irregular de recursos públicos, al no haberse aplicado los fondos conforme a su finalidad. Esta situación motivó la emisión y ejecución de las órdenes de aprehensión por parte de la fiscalía anticorrupción.

