Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 23 de Diciembre, 2025
HomeInternacionalDetienen a Greta Thunberg en Londres durante manifestación a favor de Palestina
Internacional

Detienen a Greta Thunberg en Londres durante manifestación a favor de Palestina

Greta Thunberg fue detenida durante una protesta en Londres. La manifestación fue a favor de la causa palestina
23 diciembre, 2025
0
24
Greta Thunberg

AFP

La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres durante una manifestación en apoyo a integrantes del grupo Palestine Action, actualmente proscrito en el Reino Unido.

La protesta se realizó frente a un edificio corporativo en la capital británica. Thunberg participaba junto con otros activistas que exigían la liberación de personas encarceladas y en huelga de hambre.

Durante la movilización propalestina, la activista Greta Thunberg sostuvo un cartel con mensajes de apoyo a los presos del grupo. La policía intervino y procedió a su arresto en el lugar.

Las autoridades señalaron que actuaron con base en la legislación antiterrorista vigente. Esta ley prohíbe expresar respaldo público a organizaciones clasificadas como ilegales.

Además de Thunberg, otros manifestantes también fueron detenidos. Algunos activistas realizaron pintas en el inmueble antes de la intervención policial.

Hasta el momento, Greta Thunberg no ha emitido una declaración pública tras su detención. Tampoco se ha informado si enfrentará cargos formales.

La activista ha participado en múltiples protestas internacionales en años recientes. En ocasiones anteriores, las autoridades también la han detenido por actos de desobediencia civil.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGreta ThunbergLondresPalestina
Articulo anterior

Repartidores de apps denuncian extorsión policiaca en Playa del Carmen

Siguiente articulo

Entre “paz narca” y cifras maquilladas, la violencia estatal desmiente la baja ...