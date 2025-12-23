Detienen a Greta Thunberg en Londres durante manifestación a favor de Palestina

La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres durante una manifestación en apoyo a integrantes del grupo Palestine Action, actualmente proscrito en el Reino Unido.

La protesta se realizó frente a un edificio corporativo en la capital británica. Thunberg participaba junto con otros activistas que exigían la liberación de personas encarceladas y en huelga de hambre.

Durante la movilización propalestina, la activista Greta Thunberg sostuvo un cartel con mensajes de apoyo a los presos del grupo. La policía intervino y procedió a su arresto en el lugar.

Las autoridades señalaron que actuaron con base en la legislación antiterrorista vigente. Esta ley prohíbe expresar respaldo público a organizaciones clasificadas como ilegales.

Además de Thunberg, otros manifestantes también fueron detenidos. Algunos activistas realizaron pintas en el inmueble antes de la intervención policial.

Hasta el momento, Greta Thunberg no ha emitido una declaración pública tras su detención. Tampoco se ha informado si enfrentará cargos formales.

La activista ha participado en múltiples protestas internacionales en años recientes. En ocasiones anteriores, las autoridades también la han detenido por actos de desobediencia civil.

