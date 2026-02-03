Detienen a hijo de alcaldesa de San Quintín por presunta agresión a manifestantes

El hijo de la alcaldesa morenista de San Quintín, Baja California, Miriam Cano Núñez, fue arrestado la noche del domingo 1 de febrero por su presunta agresión contra manifestantes que mantienen tomadas las oficinas del I Ayuntamiento. De acuerdo con lo publicado por la revista Proceso, los hechos se dieron en un contexto de protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la presidenta municipal.

Según lo informado por Proceso, el incidente ocurrió alrededor de las 21:45 horas, un día después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San Quintín, donde presentó un programa en favor de jornaleros y jornaleras. Tras la salida de la mandataria federal, los manifestantes continuaron con la toma del edificio municipal.

El medio detalla que Erik Macip Cano, de 31 años e hijo de la alcaldesa, se aproximó a la carpa instalada frente al Ayuntamiento y se enfrentó con los manifestantes, entre ellos Jacobo Preciado y Giselle Gómez, lo que derivó en una discusión con empujones. Posteriormente, elementos de la policía municipal intervinieron y lo detuvieron, hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes y portales informativos.

Las personas afectadas señalaron que el joven presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Macip Cano es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y ha tenido participación en actividades públicas junto a su madre.

Tras darse a conocer los hechos, Miriam Cano Núñez emitió un pronunciamiento en el que rechazó la violencia, reconoció el derecho a la manifestación y aseguró que no intervendrá en el proceso legal, al señalar que su cargo no otorga privilegios y que respetará el actuar de las instancias competentes.

