Detienen al hijo de Rob Reiner por el asesinato del cineasta y su esposa en Los Ángeles

La industria del entretenimiento amaneció sacudida por un crimen que mezcla tragedia familiar y figuras públicas, luego de que el hijo del actor y director Rob Reiner fuera detenido y acusado por el asesinato del cineasta y su esposa Michele, quienes fueron hallados sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

La Policía de Los Ángeles confirmó que Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado durante la noche del domingo y fichado en la madrugada del lunes por cargos de asesinato, quedando bajo custodia del condado con una fianza fijada en cuatro millones de dólares, en espera de que la fiscalía formalice la acusación.

Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una llamada que alertaba sobre una muerte en el interior de la vivienda, donde encontraron los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 70, ambos con múltiples heridas de arma blanca, de acuerdo con reportes de medios locales y fuentes cercanas a la investigación.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, evitó ofrecer detalles sobre el posible móvil del crimen y se limitó a confirmar que se ejecuta una orden de cateo en la casa, mientras los investigadores descartan, por ahora, indicios de ingreso forzado al inmueble.

Versiones recogidas por la prensa estadounidense apuntan a una discusión familiar ocurrida un día antes de los hechos, durante una reunión social, donde testigos señalaron un comportamiento errático por parte del hijo del cineasta, aunque la policía mantiene hermetismo sobre la relevancia de estos testimonios.

El caso cobra una dimensión más compleja por el historial público de Nick Reiner, quien habló en diversas ocasiones sobre sus problemas de adicción, sus múltiples ingresos a centros de rehabilitación y periodos de vida en situación de calle, experiencias que incluso inspiraron la película “Being Charlie”, coescrita con su padre.

La muerte de Rob Reiner provocó una oleada de homenajes en Hollywood y en el ámbito político, donde fue reconocido tanto por su prolífica carrera cinematográfica como por su activismo en favor de causas liberales y de justicia social, una faceta que lo mantuvo vigente más allá de la pantalla.

Reiner deja un legado central en la historia del cine estadounidense, desde su icónico papel en la serie “All in the Family” hasta una filmografía como director que incluye clásicos como “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “Cuando Harry conoció a Sally…”, “Misery” y “A Few Good Men”, obras que marcaron generaciones y consolidaron su influencia cultural.

