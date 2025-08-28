Detienen a dos hombres armados en Cabo San Lucas; juez los vincula a proceso

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Misiones de Santa Fe tras ser sorprendidos portando armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. Un juez federal los vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa.

La Policía Estatal entregó a Leandro “N” y Kevin “N” al Ministerio Público Federal, tras asegurarles dos armas de fuego, cuatro cargadores y 203 cartuchos, lo que inició la investigación correspondiente.

El Ministerio Público Federal recopiló pruebas y solicitó al juez la vinculación a proceso , la cual fue concedida. Además, se adelanta un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

Portar armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército constituye un delito según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula el registro, control, vigilancia, posesión, portación y uso de armas de fuego y municiones en México.

