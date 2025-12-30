Detienen un implicado más en el asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, informó que una nueva persona Implicado en el asesinato de su esposo fue detenido, como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán por el crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre.

La presidenta municipal señaló que la información confirmada hasta ahora indica que el nuevo detenido habría formado parte del grupo de WhatsApp desde el cual se coordinó el homicidio del exalcalde. Aclaró que, hasta el momento, no ha tenido un acercamiento directo con la autoridad ministerial para conocer detalles adicionales sobre la captura.

De acuerdo con lo expuesto por Grecia Quiroz, el presunto responsable participó en el grupo de WhatsApp utilizado para planear el asesinato, aunque no se ha precisado el rol específico que desempeñó. La alcaldesa indicó que espera reunirse en próximos días con la Fiscalía General del Estado para conocer avances formales de la investigación.

Información previa del caso establece que el homicidio de Carlos Manzo fue coordinado desde un grupo de WhatsApp, en el que participaron Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, encargados de tareas de seguimiento y logística, quienes posteriormente fueron hallados sin vida. En el mismo grupo figuraba Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder operativo y actualmente detenido en un penal federal.

Las investigaciones también involucran a elementos de seguridad municipal, ya que siete escoltas del exalcalde permanecen detenidos y uno más continúa prófugo. El asesinato de Carlos Manzo es considerado uno de los casos más graves de violencia política en Michoacán, y continúa bajo seguimiento nacional mientras se deslindan responsabilidades.

