Caen Samuel “N” y “El Viejito” por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo 11 de enero la detención de dos sujetos directamente involucrados en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Los detenidos son Samuel “N” y Josué “N”, alias “Viejito” y su captura se concretó tras una serie de operativos realizados los días 8 y 9 de enero en Michoacán, previo a la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Según las investigaciones presentadas por el Gobierno de México, los detenidos mantuvieron comunicación constante sobre el itinerario de Carlos Manzo antes del ataque. Además de las capturas, se realizaron tres cateos en diversos inmuebles de Uruapan, donde las autoridades aseguraron droga y equipos de comunicación que vinculan a los sospechosos con la célula criminal responsable del atentado.

Estas detenciones representan un avance crítico en el caso, sumándose a las capturas previas de figuras clave como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”. Omar García Harfuch destacó que estas acciones son fruto de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, reafirmando que no habrá impunidad en este crimen que conmocionó a la entidad.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia rinde resultados

El titular de la SSPC enfatizó que, bajo la estrategia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se ha logrado la detención de 378 personas por delitos de alto impacto entre noviembre de 2025 y enero de 2026. En la región de Uruapan y zonas aledañas, se han inhabilitado 22 campamentos criminales y asegurado más de 170 armas de fuego, lo que debilita la estructura operativa de los grupos generadores de violencia que operan en Baja California Sur y otras regiones del país con tácticas similares.

Finalmente, las autoridades ministeriales confirmaron que a Samuel “N” y Josué “N” se les imputan los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. La Fiscalía General de Michoacán continuará con el proceso judicial para determinar la sentencia de estos individuos, mientras se mantiene el despliegue de la Guardia Nacional para proteger a las familias michoacanas y evitar nuevos actos de violencia.

