Detienen a 54 presuntos integrantes del CJNG en operativos realizados en Colima

Autoridades federales y estatales detuvieron a 54 personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia conjunta de seguridad.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina (Semar), las acciones se efectuaron en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, donde personal naval realizó recorridos de vigilancia acompañado por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la policía municipal de Manzanillo.

Los equipos de seguridad aseguraron armas cortas, armas artesanales y 18 armas blancas, además de un cargador, 17 cartuchos y distintas cantidades de presunta droga. Entre lo decomisado también se encuentran 268 dosis con características de metanfetamina, así como varios envoltorios y bolsas con hierba seca similar a la marihuana.

Además, durante los operativos se incautaron cinco inmuebles, una antena de comunicaciones, computadoras, nueve teléfonos celulares, radios portátiles y varios vehículos, entre ellos una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

Las autoridades señalaron que todas las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con la integración de las carpetas de investigación.

Aunque las instituciones participantes no detallaron cuántos de los detenidos estarían directamente relacionados con labores operativas del grupo criminal, informaron que la intervención forma parte de la llamada Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, con la que se busca disminuir la violencia en zonas de alta incidencia delictiva.