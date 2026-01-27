Detienen a dos personas por presunta invasión de predio en la colonia Ejidal La Ballena

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó sobre la detención de dos personas que presuntamente pretendían asentarse de manera ilegal en un predio ubicado en la colonia Ejidal La Ballena, segunda etapa, en San José del Cabo.

De acuerdo con lo difundido por el funcionario a través de sus redes sociales, la intervención se realizó el domingo 25 de enero, luego de que diversas autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos actuaran de manera coordinada para impedir la ocupación irregular de varias hectáreas, donde se señaló que alrededor de 35 personas pretendían instalarse.

Rentería Santana precisó que, conforme a lo establecido en el Bando Municipal de Buen Gobierno, específicamente en los artículos 64 fracción I, 65 fracción VI y 67 fracción II, se procedió al traslado de dos sujetos ante el Juez Cívico, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

Lee más: Los Cabos refuerza la educación ambiental con ceremonia cívica y módulos informativos

El secretario general subrayó que en el municipio no se tolerará la invasión de terrenos, al tratarse de prácticas que lucran con la necesidad de las familias y las colocan en situaciones de riesgo, particularmente cuando se trata de zonas no aptas para el asentamiento humano.

Asimismo, informó que actualmente se realizan acciones jurídicas para evitar que personas continúen engañando a la ciudadanía con la supuesta posibilidad de adquirir vivienda de forma ilegal.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a denunciar al 911 cualquier intento de asentamiento irregular, especialmente en zonas consideradas de riesgo, y afirmó que el gobierno municipal mantiene su compromiso de trabajar por la certeza jurídica y el orden territorial en Los Cabos.

Cabe recordar que en abril de 2025, autoridades municipales y federales detectaron la creación de un asentamiento irregular en las inmediaciones del arroyo San José, situación que generó preocupación por tratarse de una zona de alto riesgo. Derivado de ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, al tratarse de una invasión en un bien nacional.

Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO