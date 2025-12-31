Confirman detención de “El Kaos”, presunto implicado en el asesinato de Carlos Manzo

La detención y vinculación a proceso de un joven de 20 años se convirtió en el décimo aseguramiento relacionado con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre en el municipio michoacano, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El imputado, identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaos”, fue asegurado durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la ciudad de Uruapan.

Al momento de su captura, se le encontraron cartuchos útiles de distintos calibres, así como dosis de droga, por lo que enfrenta cargos por posesión de arma de fuego y narcomenudeo.

Tras ser presentado ante el Ministerio Público, un Juez de Control calificó de legal la detención, lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Las autoridades señalaron que existen indicios que relacionan al imputado con el asesinato de Carlos Manzo, por lo que no se descarta la imputación de nuevos delitos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán indicó que en la misma carpeta de investigación permanecen detenidos otros presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en la región, entre ellos dos sujetos señalados como coordinadores del ataque y del reclutamiento de participantes.

De acuerdo con las indagatorias, el ataque ocurrió durante un evento público y fue ejecutado por un menor de edad, quien disparó contra la víctima y fue abatido en el lugar. La investigación también documenta apoyo logístico de otros implicados, localizados posteriormente sin vida sobre la carretera Uruapan–Paracho.

Asimismo, siete escoltas del edil enfrentan proceso por homicidio por omisión, mientras que existe una orden de aprehensión contra quien fungía como jefe del grupo de seguridad. Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer plenamente el crimen.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO