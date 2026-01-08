Detienen en Los Cabos a hombre relacionado con feminicidio ocurrido en Jalisco

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó la detención de un hombre presuntamente relacionado con un caso de feminicidio ocurrido en el estado de Jalisco, como resultado de los recorridos de seguridad que se realizan en el municipio.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la detención se llevó a cabo en la colonia Cangrejos, en Cabo San Lucas, luego de que la persona identificada como Ricardo M. fuera asegurada por una falta administrativa, al ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, conforme al artículo 65 del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Durante la revisión de su identidad, el sistema nacional de seguridad arrojó que el detenido contaba con un antecedente de investigación en el estado de Jalisco, donde está vinculado a una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, correspondiente al año 2023, y que presuntamente había huido de esa entidad.

Rentería Santana señaló que en los últimos meses se ha reforzado la estrategia para ubicar y detener a personas consideradas generadoras de violencia, especialmente aquellas que intentan ocultarse en el municipio tras haber cometido delitos en otras entidades del país.

Indicó que esta acción fue posible gracias al trabajo coordinado de la Mesa de Seguridad, así como a la colaboración de la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Los Cabos y las Fuerzas Armadas, destacando que la detención se realizó con apego a los derechos humanos.

Finalmente, el secretario general subrayó que en Los Cabos no se permitirá que personas que buscan evadir la justicia encuentren refugio, y reiteró que los operativos interinstitucionales continuarán como parte de las acciones para preservar la seguridad y tranquilidad de la población.

