Detienen a tres personas en Los Cabos por violencia familiar y secuestro exprés

A través de sus redes sociales, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó sobre la puesta a disposición de tres personas ante las autoridades por su presunta participación en los delitos de violencia familiar y secuestro exprés, en distintos hechos registrados en el municipio.

De acuerdo con lo dado a conocer por el funcionario, en un primer caso elementos de la Policía Municipal de Los Cabos atendieron un llamado de auxilio en la colonia Las Palmas, donde fue asegurado Abel “N”, señalado por el delito de violencia familiar en agravio de tres mujeres. La intervención se realizó bajo el protocolo establecido para este tipo de reportes, priorizando la atención a las víctimas.

En su mensaje, Rentería Santana reiteró el llamado a denunciar los actos de violencia, en particular aquellos que afectan a mujeres, y subrayó la postura de cero tolerancia ante este tipo de conductas que atentan contra la integridad y seguridad de las personas.

Lee más: Controlan derrame de combustible en el Puerto de Pichilingue tras volcadura de tractocamión

En un segundo hecho, el secretario general informó que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Carlos “N” y Estefanía “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés, ocurrido en San José del Cabo. Según la información oficial, ambas personas habrían solicitado un servicio de transporte por aplicación y, una vez a bordo del vehículo, amenazaron al conductor con un arma punzocortante, exigiendo dinero mediante transferencia electrónica.

El funcionario precisó que, en ambos casos, las actuaciones policiales se llevaron a cabo en apego a los protocolos correspondientes y al respeto de los derechos humanos.

Finalmente, Rentería Santana reconoció el trabajo coordinado de la Policía Municipal, así como de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina y la SEDENA, y señaló que el XV Ayuntamiento de Los Cabos mantiene su compromiso con la estrategia de seguridad y la prevención del delito en el municipio.