Detienen a la madre del líder de La Luz del Mundo en Los Ángeles

Este miércoles, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, como parte de una investigación por delitos de crimen organizado y trata de personas. La mujer de 79 años fue arrestada en Los Ángeles y enfrentará procesos judiciales por su presunta participación en una red de explotación sexual.

La detención de Eva García de Joaquín se suma a las acusaciones que desde hace varios años pesan sobre su hijo, Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena en California por abuso sexual infantil. De acuerdo con fiscales en Nueva York, ambos formaban parte de una estructura criminal que operó durante décadas en el marco de La Luz del Mundo.

Las investigaciones señalan que la madre del dirigente religioso no solo facilitó los delitos, sino que también participó activamente en prácticas de control y abuso contra mujeres y menores, siguiendo los pasos de su difunto esposo, Samuel Joaquín Flores, quien también había sido acusado de conductas similares.

Exmiembros de La Luz del Mundo reaccionaron celebrando la captura, señalando que esta representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas. Asimismo, destacaron que la acusación federal en Nueva York revela la magnitud del presunto crimen organizado que, según los testimonios, se extendió más allá de México hacia distintos países.

La Fiscalía estadounidense detalló que en la acusación se incluyen cargos por explotación sistemática, producción de material de abuso sexual y encubrimiento de delitos graves, lo que podría ampliar la lista de implicados dentro de la organización religiosa.

Mientras tanto, en Los Ángeles, la defensa de Eva García de Joaquín solicitó medidas especiales por la edad de la detenida, aunque las autoridades reiteraron que los cargos en su contra son de máxima gravedad y que enfrentará un proceso bajo las leyes federales de Estados Unidos.