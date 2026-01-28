Detienen a maquinista que conducía el Tren Interoceánico durante accidente

Autoridades federales confirmaron la detención del operador principal del Tren Interoceánico tras el descarrilamiento ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, un hecho que dejó 14 muertos y decenas de personas lesionadas, según datos oficiales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús N fue detenido en Chiapas por elementos de la Policía Federal Ministerial, al ser identificado como el maquinista principal del tren que se accidentó el pasado 28 de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el caso es investigado por la FGR, la cual determinó que el siniestro del Tren interoceánico habría sido provocado por un exceso de velocidad durante el trayecto ferroviario.

El incidente ocurrió cuando el tren transportaba aproximadamente 250 personas entre pasajeros y tripulación. Al circular por una curva pronunciada, la unidad se salió de las vías y cayó a un barranco, generando un saldo preliminar de 14 muertos y 97 personas lesionadas.

Leer más: Identifican a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

La zona donde se registró el descarrilamiento se localiza cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal ferroviaria de Salina Cruz, punto clave del corredor del Istmo de Tehuantepec.

El convoy había salido de Ixtepec con destino a Salina Cruz, y transitaba con normalidad hasta que ocurrió el accidente en un tramo considerado de riesgo por su geometría ferroviaria.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, señaló que, tras analizar la información técnica, se determinó ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

Según el peritaje de la FGR, el análisis de la caja negra reveló que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora, cuando el límite permitido para transporte de pasajeros es de 50 kilómetros por hora, lo que habría sido un factor determinante en el descarrilamiento del Tren interoceánico.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/