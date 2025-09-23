Cinco mexicanos detenidos en Sudáfrica tras desmantelar laboratorio de metanfetamina

Cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Sudáfrica tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina, ubicado en la provincia de Mpumalanga.

El operativo se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2025 en la granja Oudehoutkloof, en Volksrust, y también resultó en la captura de un ciudadano sudafricano.

Durante la redada, las autoridades incautaron metanfetaminas con un valor estimado de 20.2 millones de dólares, además de precursores químicos y equipos de producción de drogas, lo que evidencia la magnitud de la operación.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos martes 22 de septiembre de 2025

Los detenidos se encontraban en el país de forma irregular y enfrentan posibles cargos por violación a la Ley de Drogas, Tráfico de Drogas y la Ley de Inmigración.

Las investigaciones buscan determinar si los implicados están vinculados a organizaciones criminales internacionales.

Este operativo forma parte de una serie de acciones recientes en África contra laboratorios de metanfetamina operados por cárteles mexicanos.

En marzo de 2025, autoridades kenianas desmantelaron un laboratorio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), arrestando a varios individuos, incluido un exagente mexicano, lo que muestra la expansión de estas redes delictivas en el continente africano.

Las autoridades sudafricanas aseguraron que continuarán con los operativos antidrogas para desmantelar redes de tráfico internacional y prevenir la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país.

Este caso refleja la creciente preocupación por la globalización del narcotráfico y la necesidad de cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas y la operación de laboratorios clandestinos fuera de México.