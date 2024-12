Detienen otra vez a Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, en Estados Unidos por tráfico

Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, fue detenido por segunda ocasión en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos, confirmó el periodista Luis Chaparro a través de sus redes sociales, el pasado viernes 13 de diciembre.

El arresto de López Serrano fue confirmado también por fuentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes indicaron que la detención está vinculada a investigaciones en curso sobre el trasiego de opioides sintéticos.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) December 14, 2024