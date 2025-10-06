Detienen a objetivos prioritarios y decomisan armas y droga en operativos de seguridad en BCS

Como parte de las acciones conjuntas para fortalecer la paz y la seguridad en Baja California Sur, la Mesa Estatal de Seguridad informó los resultados obtenidos del 29 de septiembre al 5 de octubre en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú.

Durante estos operativos se logró la detención de objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de armas, drogas y equipo táctico.

En los despliegues participaron elementos de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Policías Municipales.

Operativo en La Paz

En La Paz, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro prófugos de la justicia en módulos de revisión secundaria.

Además, capturaron a una persona por delitos contra la salud, quien tenía en su poder 15 pastillas psicotrópicas.

Resultados en Los Cabos

En el municipio de Los Cabos, se detuvo a un hombre y se aseguraron cinco armas de fuego, mil cartuchos de diversos calibres, 46 paquetes con marihuana, 75 dosis de cocaína, dos vehículos y equipo táctico.

Estas acciones representan un paso más en la lucha contra la delincuencia organizada y la reducción de la violencia en la zona sur del estado.

Detenciones en Comondú

En Comondú, los agentes detuvieron a siete generadores de violencia, entre ellos dos objetivos prioritarios.

También se incautaron 16 armas largas, un arma corta, 104 cargadores, 14 radios, cuatro granadas de humo, una granada de fragmentación, 14 chalecos tácticos, dos placas balísticas, 34 poncha llantas y cinco fornituras.

Además, se aseguraron nueve bolsas y 65 envoltorios con droga tipo cristal, junto con 11 bolsas y 156 envoltorios de marihuana.

Golpe a la delincuencia y llamado a la ciudadanía

Estos resultados representan un duro golpe a los grupos delictivos que operan en la región.

Reducen su capacidad de acción y envían un mensaje claro: no habrá tolerancia para quienes atenten contra la paz y la tranquilidad de las familias sudcalifornianas.

La Mesa Estatal de Seguridad reafirmó su compromiso de mantener los operativos conjuntos en toda la entidad.

También exhortó a la población a denunciar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de la seguridad.