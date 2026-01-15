Presuntamente agreden y detienen a periodista en Santiago Miahuatlán, Puebla

La periodista de la tercera edad, María Luisa Ruiz, fue presuntamente detenida y agredida físicamente el pasado martes por policías municipales en la comunidad de Monte Chiquito, perteneciente al municipio de Santiago Miahuatlán, en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron mientras la comunicadora realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook para informar sobre un operativo policial. Según los reportes, los elementos de seguridad la increparon bajo el argumento de que no tenía permitido grabar las acciones oficiales en dicha región de Puebla.

A pesar de que la comunicadora se identificó plenamente como parte de la prensa, los oficiales exigieron una acreditación física que no portaba en ese instante. Ante la falta del documento, habría sido subida por la fuerza a una patrulla, presuntamente por órdenes del director de Seguridad Pública del municipio. Durante el traslado y su estancia en la comandancia, la mujer denunció haber recibido golpes en la espalda por parte de los uniformados, situación que agravó su estado de salud debido a que padece enfermedades crónicas.

La presión ejercida por el gremio periodístico en redes sociales permitió que fuera puesta en libertad poco después. Sin embargo, hasta el momento el presidente municipal de Miahuatlán, Omar Eulogio Toledo Balderas, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este presunto abuso de autoridad ni ha informado sobre posibles sanciones. La comunidad periodística espera una respuesta clara ante este atentado contra la libertad de expresión en Puebla.

Este incidente ha provocado el rechazo inmediato de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa. La Red Plural de Periodistas en Puebla y Artículo 19 ya buscan establecer contacto con María Luisa Ruiz para brindar acompañamiento legal y documentar el caso. La vulnerabilidad de la víctima, al ser una persona de la tercera edad, pone de manifiesto la falta de protocolos de actuación por parte de la policía local bajo el mando del director de Seguridad Pública del municipio.

El silencio el presidente municipal de Miahuatlán, Omar Eulogio Toledo Balderas, ha incrementado la tensión en la zona, donde colegas de la periodista exigen garantías para el ejercicio informativo.

Finalmente, se informó que la comunicadora fue valorada por paramédicos tras sufrir una crisis de salud derivada del susto y los golpes en la espalda. Se espera que en las próximas horas se determine si se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por las agresiones sufridas el martes en Monte Chiquito mientras cumplía con su labor informativa en Santiago Miahuatlán.

