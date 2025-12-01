Detienen 13 personas tras incendio masivo en Hong Kong; cifra de muertos llega a 151

Las autoridades de Hong Kong confirmaron el arresto de 13 personas por homicidio involuntario en relación con el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, donde al menos 151 personas perdieron la vida. El fuego se convirtió en la tragedia más mortal en décadas en la ciudad.

La policía detuvo a 13 individuos vinculados con la empresa de construcción, entre ellos directivos y supervisores. Se les acusa por homicidio involuntario, pues la investigación preliminar señala que el fuego se propagó con rapidez debido al uso de materiales inflamables en la remodelación del edificio, incluidos andamios con mallas no resistentes al fuego y paneles de espuma.

El incendio ocurrió en el complejo de viviendas en el distrito Tai Po, y se extendió por siete de las ocho torres, muchas de ellas en remodelación. Las autoridades reportan 151 muertos, decenas de heridos, más de 40 personas desaparecidas y numerosas familias desplazadas. Se trata del incendio más mortífero en Hong Kong desde 1948.

Señalamientos sobre negligencia y fallas de seguridad

Investigadores detallaron que la red metálica y el revestimiento instalado en los andamios no cumplían normas de seguridad contra incendios. Además, el uso de paneles de espuma inflamable agravó la propagación rápida del fuego. Esa combinación —según las autoridades— facilitó que las llamas se expandieran de torre a torre en minutos.

Miles de residentes del complejo quedaron sin vivienda. Se habilitaron refugios temporales para evacuar sobrevivientes. Al mismo tiempo, cientos de ciudadanos realizaron vigilias en memoria de las víctimas y exigieron justicia y responsabilidad a las autoridades y constructores.