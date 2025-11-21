Detienen a policía presunto responsable de feminicidio de niña sin vida en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de Lamberto S. V., agente activo de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), señalado como presunto responsable del asesinato de un hombre y dos mujeres en Juchitán de Zaragoza, así como por su posible vínculo con el feminicidio de una niña sin vida de cuatro años, identificada como Noelia Daylen.

El fiscal general informó que el multihomicidio ocurrió la noche del 10 de noviembre y que, conforme avanzaron las investigaciones, se determinó que el policía también habría participado en la desaparición de la menor. El cuerpo de la niña sin vida fue localizado el 11 de noviembre, tras un operativo estatal.

Por el asesinato de la menor, las autoridades confirmaron la detención y vinculación a proceso de tres mujeres identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G. Según el informe oficial, todas ellas, al igual que el agente detenido, formarían parte de una célula delictiva del Istmo de Tehuantepec conocida como “Los Cromos”.

La Fiscalía detalló que este grupo está relacionado con delitos como secuestro, extorsión, homicidios dolosos, narcomenudeo y asociación delictuosa. La estructura criminal estaría encabezada por Iván S, señalado como la tercera persona en asumir la identidad del “Comandante Cromo”.

Como parte del “Operativo Sable”, las autoridades informaron que siete integrantes de esta célula ya han sido detenidos, lo que calificaron como un avance en la “erosión progresiva” del grupo, señalado por su alta violencia en el Istmo.

El hallazgo de la niña sin vida, hija de Noelia Daylen, se realizó en una vivienda del fraccionamiento La Planta en Juchitán de Zaragoza, después de un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales. La menor había sido reportada como desaparecida el 10 de noviembre, luego del asesinato de su madre —una joven de 22 años—, otra mujer y un hombre en la avenida Vicente Guerrero.

De acuerdo con las indagatorias, la pequeña fue vista por última vez junto a su madre en la avenida Independencia con Aldama. La ficha de búsqueda advertía que su integridad estaba en riesgo ante la posibilidad de que fuera víctima de un delito.