Detienen a presunto responsable del accidente donde murieron seis personas, incluida una bebé en Nayarit

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que el presunto responsable del accidente ocurrido en la autopista Las Varas-Puerto Vallarta fue puesto en calidad de detenido, una semana después del choque que dejó seis fallecidos, entre ellos una bebé, cuatro adultos y una menor de edad. La autoridad precisó que el individuo continúa hospitalizado, debido a las lesiones que sufrió tras el impacto.

De acuerdo con la Fiscalía, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión dentro del nosocomio en contra de Juan Alfonso N, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas. Según la dependencia, el señalamiento por homicidio corresponde a las seis víctimas, incluida la bebé, mientras que las lesiones graves se atribuyen a cinco personas, cuyas identidades permanecen reservadas.

Investigaciones preliminares establecen que Juan Alfonso N conducía una camioneta tipo pickup blanca el pasado 15 de noviembre, cuando presuntamente invadió los conductos de circulación y se impactó contra una SUV Honda HR-V. En este segundo vehículo todas las personas que viajaban, incluida una menor de edad.

La autoridad judicial confirmó que el imputado tuvo su primera comparecencia ante el Juez de Control en Tepic, donde inició el proceso penal en su contra. Permanecerá como detenido mientras se desarrollan los actos de investigación y las audiencias iniciales del caso.