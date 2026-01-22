Detienen a sujeto por presunto exhibicionismo cerca de secundaria en La Paz

Un reporte ciudadano difundido en redes sociales alertó sobre la presunta presencia de un sujeto que realizó actos de exhibicionismo en los alrededores de una escuela secundaria ubicada en la colonia Revolución, en la ciudad de La Paz, situación que generó preocupación entre habitantes de la zona.

Fue durante la tarde del miércoles 21 de enero cuando comenzaron a circular en plataformas digitales imágenes captadas por cámaras de seguridad, en las que se observa a un individuo sobre las calles Manifiesto de Las Playitas, entre Urbano Angulo e Idelfonso Green, presuntamente exhibiendo y tocando sus partes íntimas mientras una joven se dirigía a su centro escolar.

La difusión del material provocó diversas reacciones de indignación y alerta por parte de la ciudadanía, al señalar que en ese sector se concentran centros educativos y que menores de edad podrían encontrarse en riesgo ante este tipo de conductas.

Horas más tarde, la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz confirmó la detención del señalado. A través de su página oficial de Facebook, la corporación informó que elementos de la Policía Municipal aseguraron a José “N”, quien fue reportado ese mismo día por presuntamente realizar actos de exhibicionismo obsceno en la vía pública, en la colonia Revolución.

De acuerdo con el Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del municipio de La Paz, incurrir en actos de exhibicionismo obsceno en la vía o en espacios públicos contraviene las buenas costumbres y el decoro público, conforme a lo establecido en el artículo 69 del reglamento. Estas conductas se clasifican como infracciones clase C, sancionables con multa de 21 a 30 UMAs y arresto de 25 a 36 horas.

