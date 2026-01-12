Caen tres sujetos en Los Cabos por secuestrar y robar a víctima detectada en app de citas

Tres hombres identificados como Osmar Arturo “N”, Jesús Eduardo “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso tras ser detenidos en flagrancia por el delito de secuestro exprés agravado en la ciudad de Cabo San Lucas. El incidente ocurrió la madrugada del pasado sábado 3 de enero de 2026, cuando los imputados utilizaron una aplicación de citas para atraer a su víctima hacia un domicilio particular.

De acuerdo con las investigaciones de la PGJE, la víctima acudió a un encuentro acordado en una vivienda de la calle Melchor Ocampo, en la colonia Ejidal. Al llegar, los ahora detenidos lo privaron de su libertad de manera violenta con el objetivo de apoderarse de su dinero en efectivo y tarjetas bancarias, trasladándolo posteriormente a diversos cajeros automáticos para vaciar sus cuentas.

Gracias a la intervención de las autoridades, los sujetos fueron capturados en el momento del acto delictivo. Durante la audiencia efectuada el viernes 10 de enero, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Secuestro presentó las pruebas necesarias para que un Juez de Control dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Peligro en aplicaciones de citas: el nuevo gancho criminal

Este caso resalta una modalidad alarmante en el municipio de Los Cabos, donde grupos delictivos aprovechan el anonimato de las plataformas digitales para someter a ciudadanos. La PGJE reiteró que los imputados enfrentan cargos bajo la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual contempla agravantes severas por la forma en que se ejecutó la privación de la libertad.

El Juez de Control ha otorgado un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, las autoridades de Baja California Sur mantienen las indagatorias abiertas para determinar si este grupo está relacionado con otros reportes similares en la zona de San José del Cabo o el resto de la entidad.

Es fundamental que la población extreme precauciones al utilizar herramientas tecnológicas para encuentros personales. El Gobierno de BCS recomienda siempre informar a familiares sobre la ubicación y evitar sitios privados en primeros encuentros para mitigar riesgos de inseguridad en Los Cabos.

