Detienen en Veracruz a jueza que liberó a generador de violencia; reclama la JUFED

La jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida por la Fiscalía General de Veracruz, después de que el pasado fin de semana otorgó libertad a Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, acusado de varios delitos, entre ellos el asesinato de Juan Carlos Molina, diputado del PRI, en 2019.

Sánchez, adscrita al distrito de Cosamaloapan, dijo a su familia que fue llamada a presentarse al Poder Judicial a una reunión el pasado lunes y entonces fue detenida.

En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García explicó que hay sospechas de comunicación entre la jueza Angélica Sánchez y el abogado de “El Compa Playa”, confirmó aunque no precisó el delito que cometió la primera, pero dejó entrever que hay actos de corrupción. ”La jueza de control, muy extrañamente teniendo la libertad de volver a vincularlo, ordena la liberación, no sé si pueda nombrar su nombre porque está sujeta, sí es la de Cosamaloapan, está detenida”.

Itiel “N” estaba detenido en el penal federal de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, por el asesinato de Leonardo Hernández, “El Brujo”, en Playa Vicente. Fue liberado luego de que un juez federal ordenara reponer la audiencia de vinculación a proceso por varias irregularidades en la carpeta de investigación.

Es acusado de ser un generador de violencia en la zona sur del estado. Fue detenido en septiembre del 2020, acusado del asesinado del diputado y líder de la CNC en Veracruz, Juan Carlos Molina, ganó un amparo federal y logró la libertad, pero se le fincó un segundo delito.

El 25 de agosto de 2021 fue reaprehendido por el asesinato de Leonardo Hernández y fue trasladado al penal federal de Ramos Arizpe, pero obtuvo un segundo amparo que ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso, donde finalmente la jueza de Cosamaloapan le otorgó la libertad.

La Fiscalía General de Veracruz informó que “El Compa Playa” se encuentra detenido, pues se le cumplimentó una nueva orden de aprehensión por otros delitos, lo que impidió su libertad.

El gobernador Cuitláhuac García criticó la decisión de la jueza de dejar en libertad a Itiel “N”, de quien dijo tiene un alto poder económico. “Cómo es posible que algunos jueces antepongan aberraciones legaloides para liberar a delincuentes que tienen poder económico”.

El mandatario de Veracruz pidió a la Fiscalía de Veracruz investigar el supuesto pago de un soborno de 3 millones de pesos a un juez por parte de Itiel “N” para verse beneficiado en el proceso judicial en su contra por el asesinato del diputado Juan Carlos Molina.

Por su parte, la hija de Angélica Sánchez Hernández y el abogado defensor informaron que la jueza envió a un grupo de Whastapp que fue citada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La jueza argumentó que la resolución que dictó fue en cumplimiento de un amparo, pero su error fue no comunicar su decisión a la presidenta del Poder Judicial.

La hija acusó que la jueza fue detenida de manera irregular, obligada a disparar un arma y le sembraron droga. ”Cinco o seis horas estuvo desaparecida, nosotros no sabíamos nada de ella, pensábamos lo peor, me dijo que estaba en San José, lugar a donde yo ya había ido a preguntar si ella estaba ahí y donde claramente me lo negaron y yo me fui a otro lado (…) la habían hecho a la fuerza disparar un arma de fuego y la habían sembrado droga, la persona que a mí me dijo que se la llevaron detenida dijo que se llevaron su coche”. Por ello interpusieron un amparo.