Detienene a “El Barca”, presunto jefe de plaza, y 10 cómplices más en en Zacatecas

Un operativo de gran calado, resultado de la acción coordinada de las fuerzas federales y estatales, culminó con la detención de Juan Guadalupe “N”, alias “El Barca”, señalado por las autoridades como presunto jefe de plaza de una célula delictiva con fuerte presencia en Zacatecas.

El despliegue, que incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se concretó en el municipio de Tabasco y resultó en la captura de diez cómplices más, así como el aseguramiento de un importante arsenal y droga.

La acción de las fuerzas de seguridad conjunta se justifica por la alta incidencia delictiva que afecta al estado de Zacatecas y el objetivo de desarticular las estructuras de mando de los grupos organizados.

La detención de este presunto cabecilla es un paso significativo, pues no solo se logra sacar de circulación a un líder criminal, sino también a su primer círculo operativo, debilitando la capacidad de fuego y distribución de narcóticos de su facción.

El operativo de captura se llevó a cabo cuando las fuerzas de seguridad ubicaron a “El Barca” en compañía de las otras diez personas en el municipio de Tabasco. Este éxito policial subraya la efectividad de las labores de inteligencia y el trabajo interinstitucional, donde cada corporación cumplió un rol específico para garantizar la seguridad del perímetro y el éxito de la aprehensión.

Lo asegurado a “El Barca”, presunto jefe de plaza en Zacatecas

Tras el aseguramiento de los 11 detenidos, las autoridades procedieron al decomiso del material que portaban y que utilizaban para sus actividades ilícitas.

Los objetos asegurados a “El Barca” y sus complices son los siguientes:

· 10 armas largas.

· 2 cargadores.

· Cartuchos de distintos calibres por contabilizar.

· 1,380 envoltorios de aparente metanfetamina.

· 35 envoltorios y 1 planta de presunta marihuana.

· 7 chalecos tácticos.

· 7 portacargadores.

· Un vehículo.

· Uniformes.

Finalmente, la labor de cierre del operativo estuvo a cargo de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de Operaciones Rurales, la cual se encargó de la puesta a disposición de Juan Guadalupe “N” y sus diez cómplices ante las autoridades competentes.

Los detenidos, junto con el armamento, los narcóticos y el resto de los objetos relacionados con sus actividades delictivas, serán presentados ante la Fiscalía para iniciar el proceso legal correspondiente.