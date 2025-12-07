Detonaciones de arma de fuego generan movilización policial en la colonia La Joya

Alrededor de las 11:20 de la mañana de este domingo, vecinos de la colonia La Joya en Cabo San Lucas reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó alarma y múltiples llamadas a los números de emergencia.

De manera extraoficial, se informó que elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos realizaban una persecución policial contra presuntos ladrones. La movilización culminó en la calle Pino, donde el vehículo de los sospechosos chocó contra un acotamiento. Tras el impacto, los ocupantes intentaron huir a pie: uno logró escapar, mientras que el otro fue detenido por los agentes.

El área quedó resguardada por elementos de la Marina y Seguridad Pública, quienes aseguraron el vehículo involucrado en los hechos.

Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública no ha emitido información oficial ni detalles adicionales sobre el incidente, por lo que se espera una actualización en las próximas horas.