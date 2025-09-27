¿Por qué detuvieron en Campeche al padre del cantante Julión Álvarez?

En un operativo de seguridad que sacude el mundo del espectáculo regional mexicano, César Álvarez Villalpando, padre del cantante Julión Álvarez, fue detenido por portación ilegal de armas de fuego exclusivas del Ejército.

La detención por parte de la Policía Estatal de Campeche ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del jueves 25 de septiembre en un retén temporal que los oficiales instalaron el entronque 18 de Marzo-Sabancuy, sobre la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el municipio de Ciudad del Carmen.

Ahí, los agentes interceptaron una camioneta RAM 2500 blanca, de doble cabina y con vidrios polarizados, conducida por César Álvarez Villalpando, un empresario local de 65 años residente en la zona, y tres personas más.

Durante la revisión de rutina en la unidad que conducía el padre de Julión Álvarez fueron localizadas varias armas de fuego ocultas, junto con cargadores y municiones.

Lee más: Muere Fernando Díaz bajista original de Los Amantes de Lola

Entre los decomisos destacan una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm con tres cargadores y 18 cartuchos, una pistola Taurus calibre 9 mm con 17 cartuchos, y otra Pietro Beretta calibre .380 con dos cargadores y 24 cartuchos útiles.

Ninguna de estas armas contaba con registro oficial ni permiso de portación, lo que viola directamente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, la camioneta en la que viajaban presentaba un reporte de robo vigente, agravando las irregularidades.

Los cuatro ocupantes, incluido César Álvarez Villalpando, padre de Julión Álvarez, como conductor, fueron trasladados de inmediato a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, Campeche, para su puesta a disposición del Ministerio Público federal.

Según el Registro Nacional de Detenciones, César Álvarez aparece como “en traslado”, pendiente de que se determine su situación jurídica en las próximas horas.