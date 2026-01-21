Crisis en IMSS-Bienestar: Millonaria deuda con proveedores pone en riesgo abasto de medicinas

El sistema de salud pública en México enfrenta un panorama crítico al inicio de 2026. El IMSS-Bienestar, organismo creado para brindar atención médica a la población sin seguridad social, arrastra una deuda con proveedores de medicamentos y dispositivos médicos que asciende a más de 15 mil millones de pesos.

Esta situación financiera, que se ha venido gestando desde la transición del desaparecido Insabi, ha generado una creciente desconfianza en el sector farmacéutico y logístico, que ahora ve con escepticismo su participación en los próximos procesos de licitación.

LEE MÁS: COFEPRIS alerta por venta ilegal de parches Hero Mighty Patch para el acné

La falta de pago no solo afecta las finanzas de las empresas, sino que impacta directamente en la operatividad de los hospitales. Proveedores han señalado que, ante la falta de liquidez, la capacidad para adquirir materias primas y mantener las cadenas de distribución se ha visto mermada.

Este “cuello de botella” financiero ocurre en un momento delicado, ya que el gobierno federal está por lanzar la compra consolidada de medicamentos 2027-2028, un proceso clave para garantizar que no falten fármacos en las clínicas de todo el país.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS, Zoé Robledo, enfrentan el reto de sanear las cuentas para evitar que las farmacéuticas se retiren de los concursos de compra.

Expertos advierten que, si no se liquida el adeudo pendiente, existe un riesgo real de que las licitaciones queden desiertas o que los costos de los medicamentos se eleven para compensar el riesgo financiero de los proveedores, lo que resultaría en un desabasto generalizado de insumos básicos y especializados.

Incertidumbre en la Megacompra Consolidada 2027-2028

Dentro del contexto de las políticas de salud actuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha intervenido para intentar agilizar los pagos, pero la burocracia en la entrega de facturas y la validación de insumos en los estados ha retrasado el proceso.

Para dar contexto, instituciones como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey han señalado en estudios previos que la centralización de compras, aunque busca ahorrar costos, requiere una logística impecable que hoy se ve comprometida por el impago.

Si México no logra resolver este déficit, el programa IMSS-Bienestar podría enfrentar su crisis más severa de suministro antes de que concluya el primer semestre del año, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables de estados como Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México