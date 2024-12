Así fue el devastador tsunami en Sri Lanka, Tailandia e India que marcó el siglo XXI (VIDEOS)

26 de diciembre de 2004: un día que el mundo no olvidará. Esa mañana, un terremoto de magnitud 9.2 sacudió el fondo del océano Índico frente a la costa de Sumatra, Indonesia. En cuestión de minutos, olas gigantescas de hasta 30 metros de altura avanzaron con una fuerza imparable, arrasando poblaciones enteras y cobrando la vida de 227,898 personas en 14 países.

El epicentro del sismo se ubicó en la zona de subducción entre las placas tectónicas de Birmania e India, un área conocida como el “Anillo de Fuego”. La energía liberada por el terremoto equivalió a 23,000 bombas atómicas como la de Hiroshima, generando tsunamis que recorrieron el océano a velocidades de hasta 1,000 kilómetros por hora.

Se cumplen 20 años del tsunami que mató a 228.000 personas El desastre natural, provocado por un potente terremoto, afectó a 14 países del océano Índico. En Indonesia, el país más golpeado por la tragedia, muchos conmemoraron la cita rezando ante fosas comunes, lugar de… pic.twitter.com/Q0kepzNMD9 — DW Español (@dw_espanol) December 26, 2024

Minutos que cambiaron la historia tras el tsunami

En Sumatra, las olas alcanzaron la costa apenas 15 minutos después del sismo, adentrándose hasta dos kilómetros tierra adentro. El retroceso inicial del agua, que dejó al descubierto el fondo marino, fascinó a turistas y locales que, sin imaginar el peligro, se acercaron a la playa. La sorpresa pronto se convirtió en horror cuando las olas gigantescas arrasaron todo a su paso.

Sri Lanka, Tailandia e India fueron otros de los países más afectados. Las imágenes de la tragedia, transmitidas en tiempo real por medios internacionales, mostraron la magnitud de la devastación: familias separadas, ciudades destruidas y una crisis humanitaria sin precedentes.

#Informativo14 El 26 de diciembre de 2004, ocurrió un #tsunami, considerado el desastre natural más mortífero de este siglo. Provocado por un terremoto de 9.1 grados en el Océano Índico, cerca de #Indonesia, causó la muerte de casi 230 mil personas en al menos 14 países. pic.twitter.com/SYBFDfdB1c — SPR Informa (@SPRInforma) December 27, 2024

Sin alerta, sin oportunidad

En aquel momento, el océano Índico no contaba con un sistema de alerta de tsunamis. A pesar de que agencias internacionales como la NOAA detectaron la onda generada por el sismo, no existía infraestructura para avisar a las comunidades costeras a tiempo. Este vacío resultó letal para miles de personas que no tuvieron oportunidad de escapar.

El 26 de diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9,1 sacudió la costa occidental del norte de Sumatra, en Indonesia, provocando un catastrófico tsunami en el océano Índico que mató a aproximadamente 230.000 personas en una docena de países. pic.twitter.com/YV5HNhV8EO — RCC Media (@RCCMediaRD) December 26, 2024

Lecciones aprendidas y desafíos persistentes

Tras la tragedia, la UNESCO y gobiernos locales establecieron sistemas de alerta en la región. Boyas equipadas con sensores, centros de monitoreo y simulacros periódicos se convirtieron en herramientas clave para mitigar el impacto de futuros eventos. Desde entonces, estos sistemas han salvado miles de vidas, aunque no están exentos de fallas, como lo demostró un tsunami en Java en 2006, donde la falta de coordinación dejó 650 muertos.

Y por último un alemán capta el tsunami del Océano Índico en 2004 en una película desde Khao Lak, Tailandia.

El desastre se cobró la vida de más de 225.000 personas en 14 países. pic.twitter.com/ueVQ5Pc7xq — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) July 23, 2024

El legado de 2004 tras el terremoto

Dos décadas después, el recuerdo del tsunami sigue vivo en la memoria colectiva. La tragedia marcó un antes y un después en la preparación ante desastres naturales, pero también recordó la fragilidad de la vida frente a la fuerza imparable de la naturaleza.

Hoy, mientras el mundo conmemora a las víctimas, surge una pregunta inevitable: ¿Estamos realmente preparados para el próximo gran tsunami?