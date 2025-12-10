Día de la Virgen de Guadalupe: ¿abrirán los bancos el próximo 12 de diciembre?

El próximo viernes 12 de diciembre, día que se conmemora el tradicional Día de la Virgen de Guadalupe, es común que surjan dudas sobre qué servicios operarán con normalidad y cuáles podrían presentar cambios.

Los bancos en México suspenderán sus operaciones de ventanilla. Aunque muchos asocian la fecha con la devoción a la Virgen de Guadalupe, el cierre responde a la celebración del Día del Empleado Bancario, establecido en el calendario oficial del sector financiero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las sucursales físicas permanecerán cerradas; sin embargo, los usuarios podrán continuar realizando operaciones básicas a través de más de 60 mil cajeros automáticos, banca en línea y servicios telefónicos. Además, algunas sucursales ubicadas dentro de supermercados o centros comerciales podrían operar de forma habitual, lo que dependerá de cada espacio.

Esta coincidencia entre una festividad de profunda devoción por el Día de la Virgen de Guadalupe y el receso bancario genera confusión entre la población. Por ello, autoridades y bancos han insistido en explicar que el motivo del cierre no es religioso, sino laboral, para reconocer a los trabajadores del sistema financiero.

Millones de fieles acudirán a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, y están previstas misas, letanías y tradicionales “mañanitas”.

Ante las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe y del empleado bancario, se recomienda a quienes requieran realizar trámites bancarios con urgencia, como pago de servicios, transferencias o disposiciones de efectivo, planear con anticipación: adelantar actividades antes del jueves 11 o hacer uso de los canales digitales.