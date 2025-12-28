Día de los Santos Inocentes: entre la tradición y las bromas digitales

Orígenes religiosos de la conmemoración

Cada 28 de diciembre se celebra en México el Día de los Santos Inocentes, una fecha que recuerda el pasaje bíblico de la orden del rey Herodes de asesinar a los niños menores de dos años en Belén, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús.

La Iglesia Católica estableció esta jornada para conmemorar a los llamados “niños mártires”. Sin embargo, con el paso de los siglos, la solemnidad se transformó en un día marcado por el humor y las bromas.

Las “inocentadas”: humor que perdura

Hoy, el Día de los Inocentes es conocido por las “inocentadas”, engaños que van desde pequeñas travesuras familiares hasta noticias falsas difundidas en medios y redes sociales.

La frase popular “Inocente palomita que te dejaste engañar” se ha convertido en el sello de esta tradición, que invita a desconfiar de todo lo que se escucha o lee durante la jornada.

Bromas en internet y redes sociales

En el mundo digital, el Día de los Inocentes se ha convertido en tendencia. Plataformas como Facebook, X (Twitter) e Instagram se llenan de publicaciones humorísticas, anuncios ficticios y noticias inventadas que ponen a prueba la credulidad de los usuarios.

Entre las bromas más comunes destacan:

Supuestas rupturas o reconciliaciones de celebridades .

. Noticias falsas sobre cambios políticos o deportivos .

. Promociones inexistentes de marcas y comercios.

Incluso medios de comunicación participan, publicando notas satíricas que al final revelan su carácter ficticio, reforzando la tradición de “no creer nada” en este día.

Una tradición que evoluciona

Aunque su origen es trágico, el Día de los Santos Inocentes se ha convertido en una jornada de convivencia y humor colectivo.

En México, la fecha se vive tanto en espacios familiares como en el entorno digital, donde las bromas se viralizan y alcanzan a millones de personas.

La celebración refleja cómo las tradiciones religiosas pueden transformarse con el tiempo, adaptándose a nuevas formas de comunicación y manteniendo vigente el espíritu de la festividad.

