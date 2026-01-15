Día del Compositor 2026: El valor detrás de las letras que definen a una nación

Este 15 de enero, México celebra el Día del Compositor, una fecha que trasciende la simple efeméride para convertirse en un acto de justicia laboral y reconocimiento artístico. La conmemoración de 2026 cobra una relevancia especial al cumplirse 81 años de la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), institución que desde 1945 ha sido el pilar en la defensa de los derechos de propiedad intelectual de miles de creadores nacionales.

El origen de esta festividad se remonta a la necesidad de visibilizar el trabajo, muchas veces invisible, de quienes escriben las melodías que consumen millones. Aunque la celebración se realizaba de manera informal desde mediados del siglo XX, fue hasta 1983 cuando el reconocimiento se oficializó en el calendario nacional. Hoy, el Día del Compositor no solo rinde tributo a leyendas históricas, sino que pone el foco en los retos de la era digital y la remuneración justa en plataformas de streaming.

El legado incalculable de la creación mexicana

La música en México no se explica sin la pluma de figuras que han moldeado la identidad del país. Desde el romanticismo de Agustín Lara y Armando Manzanero, hasta la crónica social y el sentimiento de José Alfredo Jiménez, cuyo natalicio coincide simbólicamente con esta semana de celebraciones, el acervo musical mexicano es uno de los más exportados del mundo.

De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Economía, la fuerza laboral de compositores y arreglistas en el país sigue enfrentando desafíos estructurales. A pesar del éxito internacional de géneros como el regional mexicano y el pop latino, el 94.9% de estos profesionales opera en la informalidad, una cifra que la SACM y diversas organizaciones buscan revertir mediante nuevas legislaciones de protección autoral.

Nuevos horizontes y la evolución del oficio

En el marco del Día del Compositor, expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) destacan que la formación académica en instituciones como el Conservatorio Nacional de Música es vital para mantener la calidad de la producción nacional. Sin embargo, recalcan que el talento autodidacta sigue siendo el motor de la música popular, llevando canciones mexicanas a ser interpretadas por artistas de la talla de Elvis Presley o Luis Miguel.

La industria actual, liderada por figuras contemporáneas como Natalia Lafourcade, Edén Muñoz y Marcela de la Garza, demuestra que el oficio sigue vivo y en constante evolución. La capacidad de estos autores para conectar con audiencias globales desde la autenticidad del lenguaje mexicano asegura que el legado de la composición nacional continúe siendo un referente de excelencia artística.

