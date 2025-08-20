Milena Quiroga lleva “Día del Pueblo” a Villas de Guadalupe en La Paz
La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó una nueva jornada del programa “Día del Pueblo” en la colonia Villas de Guadalupe, donde anunció proyectos de infraestructura y espacios recreativos, además de comprometer gestiones para otorgar certeza jurídica a las familias de esta zona y colonias aledañas.
En el encuentro con vecinas y vecinos, Quiroga Romero destacó que el gobierno estatal, encabezado por Víctor Castro Cosío, junto con el Ayuntamiento de La Paz, trabajan para atender las necesidades más urgentes en materia de servicios e infraestructura. Una de las principales demandas es la pavimentación de vialidades.
“Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para bajar el recurso y poder hacer la pavimentación, que sabemos es muy importante para conectar desde la calle Norte hasta la escuela. Y como primera etapa tener una calle completa con pavimento, banqueta e iluminación”, expresó la presidenta municipal.
En materia de espacios deportivos y recreativos, la edil adelantó que este año quedará listo el gimnasio de box, y que en los próximos meses se inaugurará la nueva cancha de fútbol con iluminación y juegos infantiles. Además, se proyecta una alameda que conectará la escuela, la cancha y el campo de fútbol.
Quiroga Romero subrayó la importancia de promover el desarrollo de niñas, niños y jóvenes a través del programa Impulso, que ofrece actividades deportivas y culturales gratuitas en Villas de Guadalupe, Vista Hermosa, Márquez de León y Lagunitas. A ello se sumará la apertura de clases de zumba, que se impartirán de lunes a viernes en la cancha de la colonia.
En el plano jurídico, la alcaldesa anunció que próximamente sostendrá una reunión con Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU, para dar seguimiento a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra en Villas de Guadalupe, Márquez de León, Lagunitas, Laguna Azul y Paredones. El objetivo es otorgar certeza legal a los habitantes que hoy viven en incertidumbre sobre sus propiedades.
