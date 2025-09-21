Día Internacional de la Paz: qué es, para qué sirve y cómo se celebra cada 21 de septiembre

El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981, mediante la resolución 36/67. Por lo tanto, su objetivo es fomentar la paz mundial, promover un alto al fuego, y recordar la importancia de la cooperación, la justicia y los derechos humanos.

¿Qué es?

Es un día dedicado a reforzar los ideales de paz entre naciones y pueblos. Además, la ONU invita a países, organizaciones y personas a detener las hostilidades y a participar en actividades educativas y de sensibilización, de modo que el mundo avance hacia sociedades más justas.

¿Para qué sirve?

Promover la no violencia: se busca un cese temporal de conflictos, de esta forma se facilita la ayuda humanitaria y los diálogos de reconciliación.

Concienciar al mundo: educa sobre la importancia de la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad; por consiguiente , aumenta la comprensión mutua.

Fomentar la cooperación internacional: alienta a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a resolver conflictos juntos; así , se construyen sociedades más equitativas.

Inspirar acciones locales: comunidades organizan marchas, charlas, meditaciones y eventos culturales; de igual modo , se fortalecen los lazos entre vecinos y regiones.

Tema anual

Cada año, el Día Internacional de la Paz adopta un tema específico. Por ejemplo, en 2025 podría enfocarse en la acción climática para la paz, lo que demuestra la relación entre sostenibilidad y estabilidad global. En consecuencia, la protección del medio ambiente se convierte también en una estrategia de prevención de conflictos.

En resumen, el 21 de septiembre es una oportunidad para reflexionar sobre la paz, promover la no violencia y trabajar por un mundo más equitativo y armonioso.

