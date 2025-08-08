Día Internacional del Gato 2025: Origen, fechas clave y significado felino

Hoy 8 de agosto se conmemora el Día del Gato, una fecha dedicada a reconocer la importancia de estos animales en nuestras vidas y a promover su bienestar.

Desde 2002, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) impulsa el Día del Gato como una fecha para crear conciencia sobre la protección de estos animales.

Esta celebración invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado responsable, la adopción y la protección de los felinos, promoviendo su bienestar, salud y evitando el maltrato y abandono.

¿Por Qué Se Celebran a los Gatos Tres Veces al Año?

A pesar de que el 8 de agosto es ampliamente reconocido, los michis son tan especiales que cuentan con tres fechas de celebración al año:

20 de febrero: Esta fecha se originó por Socks , el famoso gato de la hija del expresidente estadounidense Bill Clinton, Chelsea. Tras su muerte el 20 de febrero de 2009, el IFAW estableció este día como el Día Internacional del Gato en su honor.

8 de agosto: Propuesta por el IFAW en 2002, esta fecha busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los derechos de estos animales y evitar su maltrato y abandono. Es un recordatorio de la gran capacidad de adaptación de los gatos a diversos ambientes y su facilidad para la vida en el hogar.

29 de octubre: Designado como el Día Nacional del Gato en Estados Unidos por la experta en comportamiento felino Colleen Paige, con el objetivo de concienciar sobre la gran cantidad de gatos abandonados.

Más allá de su encanto, los felinos son poderosos aliados para nuestro bienestar emocional. La compañía de un gato ha demostrado reducir el estrés, la ansiedad y la soledad. Acariciarlos puede disminuir la presión arterial y liberar hormonas que promueven la felicidad.

Curiosidades Felinas que Quizás No Conocías

