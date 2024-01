¿Por qué se celebra el 16 de enero el Día Internacional de The Beatles?

El 16 de enero se conmemora el Día Internacional de The Beatles, una fecha que celebra la música y la influencia de la banda británica, que fue propuesta en 2001 por la ONG “The Cavern City Tours” y declarada oficialmente en el Reino Unido en 2007 por el Ayuntamiento de Liverpool.

En este día, es común que personas alrededor del mundo realicen diversas actividades en conmemoración al legendario cuarteto.

Sobre su origen, fue precisamente la ONG que gestiona el Cavern Club quien propuso la fecha, ya que el 16 de enero de 1957 se inauguró el local. Actualmente, es conocido como uno de los lugares más populares para música en vivo en el mundo, ubicado en Liverpool, donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dieron sus primeros pasos en la música.

Sin embargo, en este lugar, no solo las cuatro estrellas han pisado el escenario, también lo han hecho otras como The Rolling Stones, Elton John, The Kinks y David Bowie, pero su fama se la debe a The Beatles.

No obstante, esta no es la única fecha que existe en torno al cuarteto, ya que para los ingleses, el verdadero Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en la que John Lennon y Paul McCartney se conocieron por allá de 1957. Esta fecha es especialmente importante para los fans ingleses, que consideran que fue el día en que nació la banda.

El 10 de julio también es una fecha importante para algunos seguidores, ya que fue el día en que la banda regresó a su tierra natal después de su gira por Estados Unidos “A Hard Day’s Night”.