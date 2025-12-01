Día Mundial del Sida: Los Cabos refuerza concientización y pruebas gratuitas de VIH

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha dedicada a apoyar a las personas que viven con VIH y honrar a quienes han fallecido por enfermedades relacionadas con el virus. Este año, el lema es: “Superar la disrupción, transformar la respuesta al SIDA”, enfatizando la importancia de fortalecer la prevención y el acceso a diagnósticos oportunos.

En Los Cabos, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) realizó una jornada de concientización en la colonia Vista Hermosa, donde se brindó información sobre prevención, pruebas rápidas y atención especializada.

Andrés Flores Gómez, director de CAPASITS Los Cabos, señaló que el VIH ha dejado de ser una enfermedad mortal para convertirse en un padecimiento crónico controlable, siempre y cuando exista un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

“El Día Mundial del VIH busca crear conciencia. Hoy venimos a Vista Hermosa a brindar información y ofrecer pruebas gratuitas de detección, no solo de VIH, sino también de Hepatitis C y sífilis, que son enfermedades de transmisión sexual”, explicó.

LEE MÁS: México conmemora el Día Mundial del SIDA con campañas de detección y prevención

Flores Gómez destacó que, debido a esta concentración en grupos clave, las estrategias de prevención se enfocan en acercar los servicios a zonas donde existe mayor probabilidad de detectar casos, con el fin de reducir diagnósticos tardíos y ampliar el acceso al tratamiento.

El Día Mundial del Sida representa una oportunidad para reforzar la información, disminuir el estigma y promover la detección temprana del VIH, un paso esencial para transformar la respuesta social y sanitaria frente a esta enfermedad.