¿Día mundial del corazón? Un día para recordar la importancia de la salud cardiovascular

El día mundial del corazón se celebra cada 29 de septiembre, impulsado por la Federación Mundial del Corazón (World Hearth Federation) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO.

Este día está dedicado a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, recordando que la mayoría de las enfermedades pueden ser evitadas.

Las enfermedades cardiovasculares causan en promedio de la muerte de 17.9 millones de personas cada año a nivel global, una cifra que solo parece ir en aumento año tras año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que las enfermedades más comunes son:

Hipertensión

Insuficiencia cardiaca

Arritmias

Infartos

Trombosis

Es necesario saber que algunas señales de alerta sobre la presencia de alguna enfermedad cardiovascular son los dolores de pecho, la falta de aire, palpitaciones irregulares, desmayos y dolores de cabeza intensos.

Las formas más efectivas de prevenir una enfermedad de este tipo son cuidando nuestra alimentación, realizando ejercicio regularmente, evitar el consumo de sustancias nocivas y controlar nuestro nivel de estrés.