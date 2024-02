¡Viva el amor! Líderes políticos difunden fotos con sus parejas por Día de San Valentín

En este 14 de febrero, Día de San Valentín, líderes políticos de Estados Unidos decidieron mostrar su amor en sus cuentas de X.

El presidente Joe Biden difundió una foto con la primera dama Jill Biden de cuando eran jóvenes y el siguiente mensaje: “Jilly, eres el amor de mi vida y la vida de mi amor. Feliz Día de San Valentín”.

Biden y su esposa, profesora de profesión, se conocieron en 1975, tres años después de que él perdiera a su primera esposa, Neilia, y a su hija Naomi, en un trágico accidente. Se casaron en junio de 1977. Ella crio a dos hijos de Biden de su primer matrimonio, Beau (fallecido en 2015) y Hunter y con Joe tuvieron una hija, Ashley.

El expresidente Barack Obama no se quedó atrás y difundió una foto con su esposa Michelle. “¿Cómo es que fui tan afortunado? Feliz Día de San Valentín a mi mejor amiga”.

Obama y Michelle se conocieron en el despacho de abogados donde ambos trabajaban. Se casaron en 1992 y tienen dos hijas, Malia y Natasha, a quien llaman Sasha.

How did I get so lucky? Happy Valentine’s Day to my best friend, @MichelleObama! pic.twitter.com/ft0yrQtVJ4 — Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2024

Se trata de una de las parejas más sólidas en la política estadounidense, y aunque Michelle ha reconocido en entrevistas que hubo un periodo de crisis, en el que “no soportaba” estar cerca de su esposo, se manifiestan su amor constantemente.

Michelle le respondió el mensaje a Barack con otro diciendo: “¡Feliz San Valentín, Barack! Cada año contigo se pone mejor”, y un tierno video de momentos compartidos.

El también expresidente Bill Clinton también tuvo un detalle con Hillary, su esposa. “¿Adónde se fue el tiempo? Seguro ha habido muchos Felices Días de San Valentín. He aquí uno más”, posteó en su cuenta de X.

Where did the time go? There have sure been a lot of Happy Valentines days. Here’s to one more👫💝! pic.twitter.com/TfI2nM1I0E — Bill Clinton (@BillClinton) February 14, 2024

Hillary, exsecretaria de Estado estadounidense y excandidata presidencial, respondió con un “Feliz Día de San Valentín a mi eterno San Valentín”.

La pareja comenzó a salir a finales de 1971 y se casaron en 1975, tras un tiempo de vivir juntos y de diversas peticiones de matrimonio por parte de él. Tienen una hija, Chelsea. El matrimonio ha pasado por altibajos, sobre todo tras el escándalo Lewinsky que destapó el affaire del entonces mandatario estadounidense con una becaria que casi le cuesta el puesto. Sin embargo, a pesar de todo, se mantienen juntos.