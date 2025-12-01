México conmemora el Día Mundial del SIDA con campañas de detección y prevención

Hoy 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se abre el debate público sobre la urgencia de fortalecer la prevención, el acceso a pruebas y la eliminación del estigma social que aún rodea al VIH. Instituciones de salud, organismos de derechos humanos y agencias internacionales subrayaron que la infección sigue siendo prevenible y tratable, pero que la brecha informativa continúa siendo uno de los principales obstáculos para reducir nuevos contagios.

La conmemoración destacó que el VIH sigue siendo una condición de salud que evoluciona de forma distinta según su etapa, y que detectarlo de manera oportuna permite a las personas vivir una vida plena bajo tratamiento antirretroviral. Las autoridades sanitarias recalcaron que la diferencia entre VIH y sida continúa poco entendida por la población, lo que dificulta acciones tempranas de diagnóstico y atención.

Además, el llamado a realizarse pruebas periódicas tomó fuerza en la campaña nacional, al insistir en que conocer el estatus serológico es esencial para proteger la salud propia y la de otras personas. El mensaje oficial expresó que la prueba es gratuita, confidencial y que su disponibilidad se ha ampliado tanto en centros de salud públicos como en módulos comunitarios de prevención.

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos insistieron en que el combate al VIH no puede desvincularse de la garantía plena al derecho a la salud. Subrayaron que las personas que viven con VIH continúan enfrentando discriminación laboral, escolar y social, pese a los avances médicos que hoy permiten que la infección sea controlada con tratamientos altamente efectivos.

A nivel internacional, agencias como la UNESCO recordaron que la lucha contra el sida es también una defensa del derecho a la vida y a la igualdad. Resaltaron que, aunque las muertes y nuevas infecciones han disminuido en varias regiones del mundo, las desigualdades estructurales siguen exponiendo a las poblaciones más jóvenes y vulnerables a mayor riesgo de transmisión.

En México, el mensaje institucional reiteró que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. El uso correcto del condón, la profilaxis pre y post exposición, así como la educación sexual integral, fueron presentados como pilares indispensables para reducir el avance de la infección. Las autoridades pidieron mantener el enfoque comunitario y no bajar la guardia en un contexto donde persisten mitos y desinformación.

