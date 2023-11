Diabetes: cuarta causa de muerte en Baja California Sur

La Paz.- Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes como una forma de concientización sobre el impacto de este padecimiento de salud, siendo una enfermedad incurable que lamentablemente forma parte de la cotidianidad entre las y los mexicanos, incluyendo la comunidad sudcaliforniana.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, registró 3 mil 752 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2 en Baja California Sur, y correspondió a la cuarta causa de muerte. Sobre esto, 47.3% fueron mujeres, mientras que el 52.7% hombres.

En este sentido, la diabetes es una enfermedad multifactorial que ha aumentado considerablemente, de acuerdo con el doctor Juan José Molina Barraza, responsable del programa de enfermedades cardiometabólicas y enfermedades respiratorias en la Secretaría de Salud en Baja California Sur.

Lo más grave de esta enfermedad, se le atribuye a su carácter “silencioso”, puesto que los síntomas no son tan perceptibles, indicó el doctor Molina Barraza:

“Recordar que esta es una enfermedad que es muy silenciosa, que en un inicio puede no sentirse nada. Y que es lo que dicen muchas personas; dicen “no siento nada”, “me siento fuerte”, “no he adelgazado”, “me corté el otro día y me curé”. Pero al final de cuentas, si no nos hacemos las pruebas, no vamos a saber si tenemos alguna enfermedad”.