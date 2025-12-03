Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Diciembre, 2025
BCS

Diagnóstico y consejería bucal gratis para la comunidad UABCS

La UABCS ofrece servicio gratuito de Diagnóstico y consejería bucal para su comunidad en este 4 de diciembre
Adolfo Torres
2 diciembre, 2025
0
7

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) anunció la realización de una jornada gratuita de Diagnóstico y Consejería Bucal dirigida a toda su comunidad universitaria. Este importante servicio de salud preventiva se llevará a cabo el Jueves 4 de diciembre, con el objetivo de mejorar significativamente la salud oral de estudiantes, docentes y personal administrativo de la máxima casa de estudios.

El servicio, que no tiene costo, se brindará en un horario de 9:00 a 13:00 h en la Unidad de Servicios Médicos (AD-21), un punto de fácil acceso dentro del campus. Esta iniciativa subraya el compromiso institucional de ofrecer un bienestar integral a quienes conforman el entorno universitario.

Se informó que la UABCS invita a participar a la comunidad universitaria en el Diagnóstico y Consejería Bucal, un servicio gratuito diseñado para mejorar la salud bucal de los estudiantes y el personal. La jornada incluirá una revisión exhaustiva y recomendaciones personalizadas para el cuidado diario.

Dado que la atención está sujeta a cupo limitado, se recomienda a los interesados acudir con antelación o seguir los canales de comunicación de la UABCS para asegurar su lugar. Esta limitación se debe a la necesidad de garantizar el tiempo necesario para ofrecer una consejería bucal de calidad a cada participante.

Este tipo de campañas preventivas son cruciales, ya que permiten identificar a tiempo padecimientos comunes y brindar las herramientas necesarias para evitar complicaciones futuras, un aspecto fundamental de la salud integral promovida por la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

 

