Presentan avances del Diagnóstico Estatal de Violencia Social en Los Cabos

En la Casa de la Cultura “Prof. Alfredo Green González” se realizó la reunión de vinculación para el Diagnóstico Estatal de Violencia Social, como parte de los acuerdos del Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica de Los Cabos, órgano recién instalado dentro de la estrategia integral de construcción de paz en el municipio.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, acompañado por el secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Saúl González Núñez, además de autoridades de los tres órdenes de gobierno, instancias de seguridad y representantes de la sociedad civil. El objetivo fue fortalecer la agenda institucional en materia de prevención, seguridad y gobernabilidad.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que la presencia del secretario general refrenda la coordinación entre niveles de gobierno para avanzar en la construcción de paz en Los Cabos. También reconoció el respaldo del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para impulsar acciones conjuntas en materia de seguridad en Baja California Sur, así como el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las políticas públicas de seguridad con enfoque preventivo.

“El tema que hoy nos convoca es la paz, entendida no solo como la ausencia de violencia, sino como la presencia de justicia, oportunidades, diálogo y cohesión social. Los retos son complejos, pero existe voluntad y compromiso para atender las causas y no únicamente las consecuencias”, expresó Christian Agúndez Gómez.

Por su parte, Saúl González Núñez señaló que esta sesión da cumplimiento a los lineamientos del Consejo Estatal de Paz y subrayó la importancia de dar seguimiento a los diagnósticos para diseñar estrategias que otorguen certeza, tranquilidad y seguridad a las familias sudcalifornianas.

En la sesión, la secretaria técnica del Consejo de Paz y Justicia Cívica en el Estado, Alma Lidia Cota Ojeda, presentó la metodología del Diagnóstico Estatal de Violencia Social, instrumento desarrollado por la Secretaría de Gobernación y fortalecido por el Gobierno estatal. Este diagnóstico se aplicará de forma coordinada en los cinco municipios de Baja California Sur.

El análisis contempla tres ejes: consumo de sustancias legales e ilegales, faltas administrativas relacionadas con el orden cívico y delitos del fuero común. Con estos indicadores se busca identificar zonas prioritarias de intervención e integrar información sociodemográfica, niveles de vulnerabilidad y un diagnóstico participativo mediante encuestas, mesas de diálogo y consultas sectoriales.

Para Los Cabos, se prevén consultas con el sector hotelero, sindicatos y actores vinculados a movilidad laboral, vivienda y condiciones socioeconómicas, con el fin de relacionar la información territorial con la realidad económica del municipio y fortalecer la construcción de paz.

El calendario establece que en febrero se instalarán las mesas municipales, se definirán polígonos prioritarios y se aplicarán encuestas. En marzo se realizará el procesamiento estadístico y la elaboración del documento final, con la meta de presentar el borrador del Diagnóstico Estatal de Violencia Social el 4 de abril. Posteriormente, el plan de acción será sometido a Cabildo para su aprobación e implementación de estrategias de prevención y atención de la violencia social en Los Cabos.

