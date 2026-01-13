Christian Agúndez refuerza diálogo directo con vecinos de Jardines del Sol

Con el objetivo de escuchar y atender de manera directa las principales necesidades ciudadanas, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez encabezó un diálogo directo con vecinos de la colonia Jardines del Sol, en Cabo San Lucas.

En la reunión estuvo acompañado por la delegada municipal Karina de la O Uribe, así como por titulares de distintas áreas del XV Ayuntamiento de Los Cabos.

Durante el encuentro, vecinas y vecinos de Jardines del Sol expusieron problemáticas relacionadas con servicios públicos, agua potable, seguridad pública, obras públicas y la necesidad de contar con un parque comunitario.

Al respecto, Christian Agúndez Gómez explicó que estos diálogos directos con vecinos forman parte de una agenda de recorridos previamente comprometida con la ciudadanía, la cual inició en la colonia La Esperanza y continuará en distintas zonas del municipio.

“Este es uno de los recorridos de los que nos comprometimos desde hace algunas semanas para estar en cada una de las colonias. Iniciamos la vez pasada en la colonia Esperanza, tuvimos varios compromisos ahí y vamos a cumplirlos, de eso estoy seguro. Es importante continuar con esta presencia en las diferentes colonias, no solamente en la delegación de Cabo San Lucas, sino en todo el municipio. Vamos a continuar en San José del Cabo y en el resto de las delegaciones, porque es fundamental escuchar a los vecinos de manera presencial”, expresó el presidente municipal.

El alcalde destacó que el diálogo directo con vecinos permite identificar con mayor precisión las necesidades reales de cada colonia. Subrayó que las solicitudes planteadas serán canalizadas a las áreas correspondientes para su seguimiento y atención oportuna, principalmente en temas de agua potable, servicios públicos, seguridad y obras.

Asimismo, informó que durante la reunión se promovió la integración del Comité de Participación Ciudadana, como una herramienta que permitirá fortalecer la organización vecinal y agilizar la gestión de las demandas comunitarias. Reiteró que, aun cuando algunas situaciones no sean competencia directa del Ayuntamiento, se brindará acompañamiento institucional para coadyuvar en la solución de las problemáticas.

Por su parte, Alma Leticia Ramírez Vargas, gestora de la colonia Jardines del Sol, reconoció la disposición y cercanía del presidente municipal. Destacó que es la primera ocasión en que un alcalde visita la colonia para escuchar directamente a sus habitantes.

Finalmente, detalló que entre los acuerdos alcanzados se contempla la construcción del Parque de las Piedras, así como acciones de pavimentación, instalación de cámaras de vigilancia y alumbrado público, lo que representa un avance significativo para el bienestar de las familias de la zona.

