Diane Keaton, la actriz que transformó a Hollywood con su autenticidad, muere a los 79 años

La noticia de la muerte de Diane Keaton, ocurrida a los 79 años en California, continúa generando homenajes en todo el mundo. Con su partida, la industria cinematográfica recuerda a una actriz que cambió las reglas en Hollywood con su talento, autenticidad y estilo inconfundible.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento, pero su legado permanece tan vigente como su imagen en la historia del cine.

Keaton rompió moldes desde sus primeras apariciones en cine. Con Annie Hall (1977) ganó el Premio Óscar a Mejor Actriz, y convirtió la naturalidad, el humor y la inteligencia emocional en su sello distintivo. Su personaje no solo marcó una época, sino que inspiró a toda una generación de intérpretes femeninas.

A lo largo de cinco décadas, participó en más de 50 películas, entre ellas El Padrino, Reds, Marvin’s Room y Alguien tiene que ceder, mostrando una versatilidad que pocos actores alcanzaron. También fue directora, escritora y productora, con un interés especial por el arte y la fotografía.

Su estilo personal —sombreros, trajes amplios y colores neutros— se convirtió en parte de su identidad pública. Diane Keaton nunca siguió las reglas de la moda de Hollywood: las reinventó. Esa autenticidad fue la que la mantuvo vigente durante décadas y la que hoy la consolida como una de las figuras más queridas del cine estadounidense.

Compañeros de profesión, directores y críticos coinciden en que Keaton representó la libertad de ser uno mismo en una industria obsesionada con la perfección. Su legado no se mide solo en premios, sino en la inspiración que deja en quienes buscan romper esquemas dentro y fuera de la pantalla.